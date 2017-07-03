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Неожиданная прохлада и дожди, - прогноз синоптика на всю неделю

03.07.2017 17:54
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Неожиданная прохлада и дожди, - прогноз синоптика на всю неделю

На этой неделе, с 3 по 9 июля, погода в Украине принесет сюрпризы – будет довольно прохладно, учитывая, какой месяц года на календаре. 

Как сообщает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Фейсбуке. «Умеренное тепло и даже иногда прохлада. Преимущественно утром и вечером. Дневная температура воздуха от +20 до + 25 градусов, а на западе + 18 + 24. В южной части и на востоке будет + 24 + 29, местами до +30 градусов», подчеркнула Диденко. Также синоптик написала, что осадки будут кратковременными и несущественными, однако не обойдется и без гроз. 

По прогнозам Диденко, сегодня грозовой фронт пройдет над южными регионами, а также над западными областями. Синоптик при этом добавила, что даже в дневные часы жарко точно не будет – на протяжении недели можно носить и кроссовки, и тонкие пиджаки, а также на несколько дней забыть о кондиционерах и наконец хорошо проветрить квартиры, - воздух будет свежим и чистым. 



Теги: Донбасс, погода, прогноз, похолодание, дождь
 
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