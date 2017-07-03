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У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея
Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сьогодні, 3 липня, заявив, що фахівці антикорупційного відомства почнуть підготовку нового подання на нардепа від Народного фронту Євгена Дейдея, яке потім буде направлено до Верховної Ради, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Таку новин керівник САП оприлюднив після того,як регламентний комітет Верховної Ради визнав подання генпрокурора Луценка на Дейдея недостатньо обґрунтованим. На думку Холодницького, засідання представників регламентного комітету ВР «в певні моменти нагадувало цирк». Також очільник САП виділив певні ключові моменти. Зокрема, Холодницький звинуватив регламентний комітет у тому, що нардепи позбавили слідчих можливості провести належне розслідування, як і з іншими «простими» громадянами, які не мають депутатського імунітету, аби представники компетентних органів встановили, чи є дійсно якісь підстави для звинувачення політиків. По-друге, на думку Холодницького, таке рішення профільного комітету більше нагадує узурпацію, коли члени комітету виконують роль всього парламенту та суду, заявляючи, винні депутати чи ні.
Крім того, Холодницький додав, що САП буде стежити за засідання Регламентного комітету цього тижня, де буде винесено рішення щодо інших парламентарів, і в разі необхідності, антикорупційне відомство готове відстоювати власну позицію.
Теги: политика, Донбасс, депутатская неприкосновенность, Антикоррупционный комитет, Верховная Рада
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