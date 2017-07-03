У САП планують направити чергове подання на зняття недоторканності з Дейдея

03.07.2017 20:30

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготує і направить спікеру Верховної Ради нове подання про зняття депутатської недоторканності з Євгена Дейдея. Про це повідомив в Facebook керівник САП Назар Холодницький, передає replyua.net.



«САП обов'язково підготує і направить нове подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності вказаного вище народного депутата голові Верховної Ради України», - написав Холодницький. Коментуючи засідання регламентного комітету парламенту стосовно розгляду подання на зняття недоторканності з Дейдея, керівник САП висловив жаль з приводу того, що це «часом нагадувало цирк».



«Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради України не повинен підміняти собою весь парламент, і взагалі суд, і, фактично, узурпувати прийняття рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів і встановлення наявності чи відсутності вини депутата», - підкреслив він. На переконання керівника САП, засідання комітету не повинно «нагадувати квазісудового провадження». «Ми у подальшому будемо відстоювати нашу позицію на засіданнях зазначеного комітету та по іншим народним депутатам на цьому тижні», - підсумував Холодницький.