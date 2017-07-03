- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой15:48
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании11:52
- "Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года11:31
Україна буде просити летальне озброєння у НАТО
Україна звернулася до Північноатлантичного альянсу з проханням надати летальну зброю для оборони.
Як інформує replyua.net, про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. «Ми просимо оборонну летальну зброю, щоб охороняти себе, свою землю, щоб робити це ефективніше, щоб було менше військових втрат, щоб було менше цивільних втрат», - сказала високопосадовець.
Вона наголосила на необхідності такої зброї для протидії російській агресії. Віце-прем'єр додала, що тільки системне і солідарне тиск зможе звернути увагу Росії на міжнародне право.
Нагадаємо, що комітет американського сенату у справах збройних сил підтримав проект військового бюджету, яким передбачається виділення 700 мільярдів доларів на військові потреби. Крім того, документом передбачена військова допомога Україні, зокрема надання летального зброї. Зокрема, проект передбачає виділення 621,5 мільярди американських доларів на оборонні витрати плюс ще75 мільярдів доларів на військові операції за кордоном. Однак, за даними ЗМІ, 10 мільярдів доларів з цих 75 мільярдів доларів може бути виділено на фінансування оборонних проектів всередині США.
Теги: Украина, Донбасс, НАТО, летальное вооружение
- В Верховной Раде поддержали курс на вступление Украины в НАТО
- Гройсман заявляет, что летом в Украину может прибыть руководство НАТО
- Поляки думают, что Россию может остановить только НАТО
- Предвыборная программа Яроша: "Есть у революции начало, нет у революции конца" (ВИДЕО)
- Посилення НАТО в Європі: чи захистить Альянс Україну (відео)
- В Кремле жестко ответили на решение Украины взять курс на вступление в НАТО
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
- Террористы под Мариуполем стреляли из Града “Партизан”17:12
- "Деньги уже закончились, а до пенсии далеко. Помоги, мы с бабушкой без хлеба не проживем, 7 рублей надо на батон", – блогер потряс историей о "благополучии" жителей "ДНР"16:51
- Боевики «ДНР» заставляют гражданских идти к ним на «службу»16:32
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров16:09
- Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой15:48
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО15:31
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать