В НАТО резко "прошлись" по России из-за Украины

03.07.2017 19:00

Альянс поддерживает мирное решение конфликта на востоке Украины

Украина страдает не только от военной агрессии России, но и от регулярных кибератак. Об этом заявил на торжественном заседании по случаю 20-й годовщины подписания Хартии Украина-НАТО помощник генерального секретаря Альянса Сорин Думитру Дукару, передает УНИАН.

Он отметил, что Россия нарушила свое обещание защищать Украину, вторгшись на ее территорию.

"Когда Украина обрела независимость и стала уважаемым членом международного сообщества, мы все надеялись, что тяжелые времена позади, что в новой Европе география больше не будет определять судьбу страны. К сожалению, Россия – государство, которое в свое время пообещало защищать территориальную целостность Украины, нарушила эту территориальную целостность самым откровенным способом, нелегально аннексировав Крым и поддерживая, открыто и скрыто, применение силы на востоке Украины. Украина является не только жертвой классической формы военной агрессии, но и современной гибридной угрозы", – сказал Дукару.

Также он подчеркнул, что Россия совершает атаки на Украину не только на Донбассе, но и в интернет-пространстве.

Кроме того, он пообещал, что НАТО поможет Украине преодолеть все вызовы, поддерживая разрешение конфликта на Донбассе мирным способом.

Ранее Андрей Парубий говорил, что НАТО выгодно взять к себе Украину, так как наши военные смогут передать Альянсу ценный опыт противостояния российской агрессии.

Источник: http://www.segodnya.ua