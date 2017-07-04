Как самому проверить при покупке подержанное авто

04.07.2017 22:31

Глянем в зубы "железному коню"! Машина для покупателя должна быть открытой книгой, а не котом в мешке. Тогда она будет ездить, а деньги останутся в сохранности. А то можно лишиться ее совсем, да еще и с долгами остаться.

Предъяви документ

Первым делом требуем оригинал техпаспорта , свидетельство о регистрации, сверяем данные хозяина с паспортом владельца, год выпуска машины с заявленным, а длинный VIN-номер - с цифрами на кузове.

Если есть номер рамы, что обычно требуется для внедорожника, то сверяем и его. Читаться должен идеально, ржавчина и потертости на цифрах - риск того, что гаишник откажется ставить машину на учет.

Допрос с пристрастием

Задайте продавцу четыре вопроса:

В каких авариях побывала машина?

Родная ли краска на кузове?

Что неисправно?

Есть ли переделки - в топливной системе, электронике и электрике, подвеске, тормозах, рулевом управлении?

Если юлит, мычит, злится, а от диагностики отказывается, прощаемся и уходим. Если продавец все говорит по делу и складно, вот тогда идем дальше смотреть товар.

Телесный осмотр

На обследование "пациента" отведите себе не меньше получаса. И приступайте - прямо по списку (см. схему).

1. Открывайте капот сами, осмотрите замок, петли - не ржавы ли, не кривы ли, загляните под утеплитель.

Пыльный мотор - это хорошо, видно, что нет потеков и испарений. Маслянистая грязь и запах горелого - это беда. Если мотор вымыт начисто - это повод усомниться: вероятно, скрывают следы неисправностей.

Заводим авто обязательно сами. Слушаем работу стартера, легко ли схватился. При работе не должно быть посторонних звуков - свиста, щелчков, биений, скрежета. Дым и стук, пинается автомат при переключении передач, нечетко втыкаются скорости на механике - говорим продавцу до свидания.

2. Вдумчиво пинаем колеса.

Кроме сравнения маркировки шин, изучите, есть ли порезы и равномерность износа протектора. На дисках не должно быть трещин и сколов, все болты на месте.

Теперь маленький тест-драйв: трогаемся и тормозим. Не должно быть стуков и заносов, торможение уверенное, при резком торможении на скорости больше 20 на зимней дороге должна захрустеть (и замигать лапой на панели) система АБС.

3. Медленно обходим машину вокруг.

На бамперы заглядываем снизу, открываем все двери, багажник и лючок бензобака. Пристально изучаем пороги, заглядываем под днище (если есть возможность - загоните машину на яму или подъемник). На капоте обычно есть сколы, на дверях по кромке - потертости. Свежая краска - результат ремонта. Дорогую машину ищете - используйте толщиномер для краски, этот приборчик в интернет-магазинах стоит несколько тысяч, но зато он точно покажет, где краска заводская, а где после мастерской.

4. Ткань салона скажет об авто очень много.

Протертая боковина водительского кресла, промятая подушка - значит, машина явно прошла не одну сотню.

Следы замены руля, щели в рулевой колонке - последствия ремонта. Теперь пробуем печку, кондиционер, музыку, регулировку зеркал - и вообще включаем все кнопки и крутилки.

5. Машина должна катиться, а не раскачиваться.

Нажмем слегка сверху на каждое из крыльев. Если подвеска отыграла и застыла - хорошо, продолжает качаться - амортизаторы померли.

Руль должен стоять прямо, если выставленные ровно колеса смотрят строго вперед. На ходу машину не должно уводить в сторону, руль не должен дрожать, при разгоне и торможении его не должно вырывать из рук.

БДИ!

Чтобы вам не впарили старое такси

Молодая машина с малым пробегом, но потертым салоном - дело подозрительное. Не исключено, что она трудилась в корпоративном парке или даже такси. Эти автомобили разменивают сотню уже в первый год эксплуатации, а за пару-тройку лет из них высосут все соки.

Достоверный пробег по нынешним временам - гораздо больше 10 тысяч километров за год, за три года автомобиль намотает не меньше 45 - 50 тысяч км. Если вам говорят, что пробег такой машины - всего двадцать тысяч, машина эксплуатировалась только летом, а ездила на ней бабушка в церковь, не верьте. Если у машина протерта обшивка до дыр, а пробег на одометре меньше 100 тысяч, ищите другого продавца.

И ГЛАВНОЕ

Не все можно увидеть своими глазами, в корень позволит заглянуть только компьютерная диагностика. Иногда даже существующие проблемы продавец может утаить, сняв ошибку, чтобы на панели не горела лампочка. Но диагностика все покажет. Например, если после аварии нет подушек безопасности, это можно увидеть только с помощью компьютера. И реальный пробег грамотный механик в ряде случаев сможет установить при диагностике. Кроме того, мастер вам в подробностях расскажет о всех мелких проблемах работы двигателя и коробки передач, даже если продавец пытается их скрыть.

На диагностику можно ехать не только к официальному дилеру, в интернете вы найдете адреса мастерских, где вам проверят машину по более щадящим ценам. Есть и такие диагносты, что приедут к вам сами, но это будет стоить дороже.

Источник kp.ua