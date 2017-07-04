"Конфликт быстро будет исчерпан - Россия сдастся", - легендарный командир "Грузинского легиона" Мамулашвили ответил, почему Путин не сможет удержать Донбасс даже до конца 2017 года

04.07.2017 11:31

Усиление санкций против России приведет к тому, что Кремль не сможет долго вести войну в Украине и продолжать агрессию против украинского народа. Такую точку зрения высказал боец АТО и комбат "Грузинского национального легиона", комментируя возможное вступление Украины в НАТО, сообщает "Диалог.UA".

В то же время Мамулашвили говорит, что процесс вступления нашей страны в Альянс не будет быстрым. Боец АТО подчеркивает, что на фоне усиления санкционных мер против России армия агрессора быстро сдастся и уйдет с оккупированных территорий. Мамулашвили считает, что ВСУ под силу вернуть под контроль Украины захваченные земли на востоке страны уже до конца 2017 года. "На мой взгляд, вполне возможно вернуть Луганскую и Донецкую область в 2017 году", - подчеркнул командир "Грузинского национального легиона".

Что касается вопроса членства Украины в НАТО, то, по его словам, наше государство к этому полностью готово. По мнению легендарного комбата, эта перспектива реальна. "Просто Украина сегодня в режиме войны, и это надо назвать войной. Я думаю, Украина очень близка к вступлению в НАТО. Единственный приостанавливающий фактор – это коррупция. Я повторю это, потому что это реально фактор, который приостанавливает очень много для Украины", - подытожил Мамулашвили.