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Польша заставит Украину выбирать между Бандерой и Европой
Из-за исторических разногласий с поляками членство Украины в ЕС находится под угрозой. Польша будет всячески препятствовать вступлению Украины в ЕС, если не будут решены исторические вопросы между странами и вопросы прав меньшинств. Об этом в интервью изданию wPolityce заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.
- Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу вы не войдете. Мы говорим об этом и громко, и тихо. Мы не будем повторять ошибок 1990-х годов, когда были определенные проблемы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Уже имея такой опыт, мы будем твердо требовать от Украины, чтобы все дела были улажены до того, как Киев будет стоять у ворот Европы с просьбой о членстве, - сказал он.
Ващиковский предположил, что может возникнуть ситуация, схожая с той, которая существует у Греции и Македонии. Из-за несогласия Греции с названием Македонии последняя не может вступить в НАТО и начать переговоры о членстве в ЕС.
Глава МИД Польши считает, что если старые форматы переговоров не работают, то нужно искать новые, например, с участием США и других европейских стран.
Теги: Украина, США, Донбасс, Европейский союз, Польша, Европа, НАТО
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