Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО

04.07.2017 08:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Россияне встали, услышав гимн Украины. ВИДЕО

Соцсеть впечатлило поведение московской публики, которая посетила поединок между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко. Перед началом боя по традиции были исполнены гимны стран, которые представляют боксеры. Во время гимна Украины практически весь зал встал со своих мест.

Источник rbc.ua



Теги: Украина, Донбасс, россияне, гимн
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх