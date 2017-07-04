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Украинские пиротехники получили от НАТО противоминное оборудование

04.07.2017 19:06
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Украинские пиротехники получили от НАТО противоминное оборудование

Международная организация предоставила украинским подразделениям в распоряжение средства для разминирования на сумму около 64 тыс. евро. По сообщению пресс-службы ГСЧС Украины, склады украинских пиротехнических подразделений пополнились новым оборудованием.

Официальная церемония передачи новой техники в подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям состоялась сегодня, 4 июля. Отметим, НАТО таким образом реализует свой гуманитарный проект по разминированию территории Украины. В перечень переданных средств для поиска взрывоопасных веществ вошли металлодетекторы, средства для проведения работ по разминированию, а также оборудование для индивидуальной бронезащиты.

В сообщении также сказано о совместном проекте украинских и норвежских ученых, которые разрабатывают проект создания 3D-миноискателя. Уникальное устройство будет сделано с целью выявления взрывоопасных предметов, изображения которых будут выводиться на монитор в трехмерной графике.



Теги: Украина, Донбасс, НАТО, оборудование, разминирование, пиротехники
 
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