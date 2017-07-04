Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Укроборонпром испытал партию обновленных САУ. ВИДЕО

04.07.2017 18:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Укроборонпром испытал партию обновленных САУ. ВИДЕО

Боевую технику проверили перед отправкой в войска. Шепетовский ремонтный завод провел испытания партии самоходных артиллерийских установок 2С3 Акация и 2С1 Гвоздика перед передачей в войска силы Украины. Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

По информации пресс-службы концерна, САУ успешно осуществили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.
2С3 Акация, которая прошла цикл восстановления всех систем, оснащена 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии 17-20 км, в том числе – современными управляемыми снарядами типа Квітник. Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

В свою очередь 2С1 "Гвоздика" оснащена гаубицей меньшего калибра – 122-мм – с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая Гвоздика массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.

Также отмечается, что начиная с 2013 года, Шепетовский ремонтный завод в четыре раза увеличил объемы производства.

 



Теги: Украина, Донбасс, испытание, артиллерия, САУ, Укроборонпром
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх