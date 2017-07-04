В Украине отменяется пошлина на подержанные автомобили "родом" из Канады

04.07.2017 09:40

Импортная пошлина на подержанные автомобили, произведенные в Канаде, составит 0%, независимо от страны, из которой ввозится машина. Нововведение заработает с августа 2017 года, информирует ТСН.

Об этом сообщил генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко на своей странице в Facebook.

"Объясняю, что нулевая пошлина не на б/у авто , которые экспортируются из Канады, а на б/ у авто происхождением (то есть, произведенные в Канаде)! А это 6 концернов, которые имеют там заводы", - подчеркнул он.

В то же время на новые автомобили канадского происхождения пошлина составит 7%.

Напомним, в июне Канада окончательно ратифицировала Соглашение о свободной торговле с Украиной.