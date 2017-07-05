МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg

05.07.2017 07:46

Международный валютный фонд отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года, пишет Bloomberg.

Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Как известно, сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", - сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долл.