Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg

05.07.2017 07:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МВФ отложил выделение очередного транша Украине до конца года, - Bloomberg

Международный валютный фонд отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года, пишет Bloomberg.

Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы. Как известно, сумма очередного транша должна составить 1,9 млрд долларов.

Премьер Владимир Гройсман в интервью агентству отметил, что принятие пенсионной реформы идет по графику, а шаги по созданию антикоррупционного суда предпринимаются, законопроект о земельной реформе своевременно принят не будет.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш будет", - сказал он, спрогнозировав, что "земельный" законопроект Верховная Рада может принять до конца текущего года.

Открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до 0,61 млрд долл.



Теги: Украина, Донбасс, МВФ, транш, Верховная Рада, реформы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх