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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДО 63 ЛЕТ В УКРАИНЕ ПРОДЛЕВАТЬ НЕ БУДУТ

05.07.2017 19:14
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДО 63 ЛЕТ В УКРАИНЕ ПРОДЛЕВАТЬ НЕ БУДУТ

Премьер Владимир Гройсман (УНН) однозначно пообещал, что возраст пенсионный до 63 лет для украинцев продлевать не будут. В 60 лет украинцы, имеющие нужное количество стажа, станут пенсионерами. 

А женщины до 1961 года рождения (определенные месяцы) идут на пенсию еще раньше. Сегодня оформляют право на заслуженный отдых те, кто родился с 1 марта по 31 августа 1959 года.

Дамы, родившиеся в период с 1 сентября 1959 года по 29 февраля 1960 года, станут пенсионерами в 58.5 лет. А те, кто на свет появился с 1 марта по 31 августа 1960 года, пойдут на пенсию в 59 лет.

А в 59,5 лет – родившиеся с 1 августа 1960 года по 28 февраля 1961 года. Представительницы прекрасной половины человечества, чьи даты рождения пришлись на более позднее время, выйдут на пенсию уже в 60 лет. 

Премьер еще отметил, что сейчас в нашей стране делается упор на количество лет стажа. Ведь по условиям пенсионной реформы, с начала будущего года обязательным условием выхода на пенсию является 25 лет стажа.

Источник zi.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, пенсионер, пенсия, пенсионная реформа, стаж, Гройсман
 
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