Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость

05.07.2017 18:49

Благодаря шпионам во всех украинских силовых структурах президент России Владимир Путин полностью владеет информацией по Украине. Об этом рассказал "Обозревателю" генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

По его словам, Кремль отлично осведомлен о состоянии украинской армии и в целом, что творится в стране.

"Путин досконально владеет информацией о том, что творится в нашей стране. В силовых структурах Украины достаточно много людей, которые работают на Москву – и в Вооруженных Силах, и в СБУ, и где хотите. В Украине работает ФСБ и другие спецслужбы России, и со стороны Крыма – ребята ходят туда-сюда", – сказал Уманец.

Он отметил, что до Кремля доходит информация и от украинской разведки, и от политиков.

Генерал предположил, что основные действия будут разворачиваться осенью.

"Путин до осени подождет, а дальше посмотрит, что будем творить мы в нашем государстве, что у нас будет твориться, и будет принимать какие-то решения, исходя из обстановки", – подытожил Уманец.