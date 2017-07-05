Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость

05.07.2017 18:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин знает все по Украине: генерал озвучил тревожную новость

Благодаря шпионам во всех украинских силовых структурах президент России Владимир Путин полностью владеет информацией по Украине. Об этом рассказал "Обозревателю" генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец.

По его словам, Кремль отлично осведомлен о состоянии украинской армии и в целом, что творится в стране.

"Путин досконально владеет информацией о том, что творится в нашей стране. В силовых структурах Украины достаточно много людей, которые работают на Москву – и в Вооруженных Силах, и в СБУ, и где хотите. В Украине работает ФСБ и другие спецслужбы России, и со стороны Крыма – ребята ходят туда-сюда", – сказал Уманец.

Он отметил, что до Кремля доходит информация и от украинской разведки, и от политиков.

Генерал предположил, что основные действия будут разворачиваться осенью.

"Путин до осени подождет, а дальше посмотрит, что будем творить мы в нашем государстве, что у нас будет твориться, и будет принимать какие-то решения, исходя из обстановки", – подытожил Уманец.



Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, информация, СБУ, ФСБ, ГРУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх