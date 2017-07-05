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СМИ узнали о способах обхода санкций по Крыму международными туркомпаниями
Большинство туристических компаний стран Евросоюза придерживаются запрета на предоставление услуг в оккупированном Россией Крыму, но некоторым удалось найти лазейки. Об этом сообщает apostrophe.ua.
В частности, такие крупные порталы резервирования жилья для путешественников как Airbnb или Hotel.de не выдают результатов поиска по гостиницам Крыма.
Однако, как говорят юристы, понятие туризма можно трактовать довольно широко.
"Когда вы путешествуете не с деловой целью, а с частной, вы близки к понятию туризма. Вы рискуете попасть в поле зрения контролирующих органов, которые отвечают за соблюдение санкций", - сказал партнер юридической фирмы CMS Томас Гайдеманн.
Так, если при поиске отеля на популярном ресурсе Booking.com указать цель поездки как "частную", то не отображается ни одной гостиницы в Крыму. Однако если просто указывать Крым в поиске, то портал выдает на выбор более пяти тысяч гостиниц. Как пишут журналисты, судя по обилию свежих отзывов на сайте Booking.com тысячи туристов бронируют отели на оккупированном полуострове именно при помощи этого ресурса. Более 90% из них являются туристами из России.
Сайт Booking.com получают комиссию от отелей за каждое бронирование - в среднем 15% от суммы. Поскольку денежные переводы в страны Евросоюза через крымские банки невозможны, Booking.com и его крымские клиенты, по всей видимости, нашли обходные пути.
"Это наши договорные отношения с ними. Мы не разглашаем этой информации", - сказали в гостинице" Ялта-Интурист" на вопрос журналистов о том, как им удается рассчитаться с посредником.
В свою очередь, в Booking.com заявили, что придерживаются правовых норм, но не ответили на вопрос о том, как им удается получать комиссию от крымских гостиниц.
Теги: Донбасс, Крым, туризм, СМИ, гостиницы, тур, Евросоюз, санкции
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