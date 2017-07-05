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Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО

05.07.2017 20:58
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Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО

Простояв на 30-градусной жаре солдат почетного караула упал под ноги проходящего мимо Порошенко. Дальнейшая судьба бойца сложилась трагически.



Теги: Донбасс, солдаты, падение, Порошенко
 
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