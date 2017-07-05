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В Киеве живет наибольшее число переселенцев
Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тысяч внутренне перемещенных лиц. В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. "Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - сказал Поворозник, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.
Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.
"Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", - добавил Поворозник.
Напомним, В столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Сегодня в столице зарегистрировано более 170 тыс. внутренне перемещенных лиц. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - сказал Поворозник во время "круглого стола" "Долгосрочные решения и социальное жилье для ВПЛ: международный опыт и украинская практика" в Киеве в среду.
По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.
Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.
"Если у нас более менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, конечно, наибольшее проблемой является обеспечение жильем людей, которые приехали в город Киев", - добавил Поворозник.
Напомним, из-за недавней хакерской атаки с помощью вируса Petya, по состоянию на 5 июля управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) временно не могут выдавать переселенцам документы, подтверждающие их статус временно перемещенного лица.
Теги: Донбасс, Киев, образование, жилье, медицина, переселенцы, ВПЛ, льготы
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