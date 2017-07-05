Взрыв прогремел на нефтебазе под Одессой

05.07.2017 15:46

В масштабном пожаре пострадали два человека, спасатели потушили огонь. Цистерна с горючим взорвалась на нефтебазе в селе Усатово под Одессой. Взрыв привел к возгоранию хранилища, но спасатели оперативно потушили пожар. Об этом "Сегодня" сообщили представители ГСЧС в Одесской области.

"Мы получили вызов в 11:30, и в 12:30 пожар уже потушили. Одного пострадавшего, водителя нефтевоза, госпитализировали, еще одного пока ищем", – рассказал "Сегодня" заместитель начальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий.

Он признал, что пожар был довольно масштабным, с огнем боролись 62 спасателя при помощи 17 единиц спецтехники.

Дым с места ЧП напугал многих горожан.

"Видела черный столб дыма со стороны Объездной дороги около полудня", – написала в сети обеспокоенная одесситка.