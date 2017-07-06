Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»

06.07.2017 20:30

После того, как заблудившихся российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым», складывается впечатление, что Украина не просто признает тот факт, что российские доблестные войска заблудились на Донбассе, а на официальном уровне объявит, что российских кадровых военных на территории Украины не было. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский блогер Лиза Богуцкая.



«Те, что были- реально заблудились, так как граница отмечена не была и более того, те, что заблудились – сделали это специально, чтобы помочь жителям Донбасса, которых «ждут дома», бороться с радикалами с Западной Украины, националистами и «майданутыми бандерлогами», – написала блогер.



По ее словам, те слухи, что Крым вернется в лучшем случае в Украину через 25 лет и там нужно ввести двойное российско-украинское управление стали как никогда близки к реальности, потому что нельзя прощать и не пресекать на корне российскую агрессию в любом ее виде. После ситуации с российскими ФСБшниками возвращение Крыма в Украину стало практически мифом.

Источник: http://replyua.net