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Что будет с украинцами, которые не успеют заработать 35 лет стажа после пенсионной реформы
В следующем году для выхода на пенсию понадобится как минимум 25 лет стажа, с каждым следующем годом это требование будет повышаться на 12 месяцев
В Украине, если парламент поддержит проект пенсионной реформы, уже со следующего года ужесточат требования для получения минимальной пенсии. Тем, кто имеет меньше 15 лет стажа, придется довольствоваться социальной помощью вместо пенсии. Сайт "Сегодня" разобрался, что делать украинцам, которые не успели заработать нужно для пенсии в 60 лет стажа.
"В законопроекте (о пенсионной реформе – ред.) на 2018-2020 годы предусмотрено назначение временной социальной помощи для тех людей, которые первыми попали в коридор и имеют хотя бы 15 лет стажа. Они достигли 60 лет, им не хватает стажа по новым критериям, но они будут иметь право получить временную помощь – до 63 или до 65 лет, а с потом они получат уже свою обычную пенсию по возрасту", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко.
Те, кто не наработал и 15 лет стажа, на пенсию вообще не будут иметь права Они могут получить государственную социальную помощь. Как отмечает эксперт, государственная социальная помощь для лиц, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели право на пенсию, сейчас назначается с 63 лет (на 3 года позже обычного пенсионного возраста), а будет, по законопроекту, с 65 (на 5 лет позже).
"Чем больше у человека трудовой стаж после 2004 года, тем сложнее ему будет выполнить этот критерий. Тем, кому исполнится 60 лет после 2027 года, нужно будет иметь уже 35 лет стажа, и большая часть их трудовой жизни пройдет через систему персонификации ПФ", – отмечает Лидия Ткаченко.
К слову, недостающих два года стажа можно купить. Для этого сумму минимального страхового взноса нужно умножить на 42. На данный момент это 29 тысяч 568 гривен.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсионная реформа, стаж, пенсии
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