Доллар и евро атаковали гривну: свежий курс от НБУ

06.07.2017 11:01

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 6 июля, передает Гордон.

Курс гривны к доллару снизился на 10 копеек – с 26,02 до 26,12 грн/$.

Гривна к евро подешевела на пять копеек – c 29,54 до 29,59 грн/€.

Курс национальной валюты к рублю вырос на одну копейку – с 4,39 до 4,38 грн/10 руб.

Источник: http://from-ua.com