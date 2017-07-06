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Архив - Украина

Горишни Плавни снова стали Комсомольском

06.07.2017 11:28
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Горишни Плавни снова стали Комсомольском

Власти Горишних Плавней возобновили стелу на въезде в город с декоммунизированной надписью «Комсомольск». Институт национальной памяти подал в Генпрокуратуру, СБУ и МВД обращение о проведении расследования и наказания за нарушение закона о декоммунизации, сообщает replyua.net.

Как пишет у себя в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий, чтобы поставить такой знак на въезде в город нужна довольно немаленькая сумма денег, которые вряд ли мэр выложил из собственного кармана ради светлой коммунистической памяти.

«По всей видимости, имеет место злоупотребление служебным положением и растрата городского бюджета в особо крупных размерах. Обычный криминал. СИЗО, аудит бюджетных расходов, суд приговор, лет 8 отсидки с конфискацией и запретом занимать государственные должности пожизненно», – написал политолог.

Во избежание громкого расследования и скандала в мэрии Горишних Плавней уже успели заявить, что из бюджета не выделяли и копейки на изготовление и установку знака «Комсомольск», который находится на балансе коммунальной собственности и стоит на балансе КП «Спецэко».



Теги: Украина, Донбасс, закон, Комсомольск, декоммунизация
 
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