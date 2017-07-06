Івана Купала: традиції та обряди

06.07.2017 14:15

У ніч на 7 липня відзначають стародавнє слов’янське свято – Івана Купала

Сама назва свята походить від імені християнського пророка Іоанна Хрестителя, чиє різдво також відзначають 7 липня.

На Івана Купала наші предки відзначали день літнього сонцестояння. На свято проводилися різні обряди, пов’язані з водою, вогнем і травами.

Молоді дівчата до Купала збирали в полі трави і квіти, з яких плели вінок. Вінок у слов’ян був символом кругообігу сил природи і був оберегом від нечисті і пристріту.

На заході для дівчини спускали вінки на воду і загадували бажання. При цьому потрібно було спостерігати, куди відпливе вінок. Якщо його понесло далеко від берега, то бажання збудеться. Дівчата стежили за вінком, і в який бік він поплив, від туди і варто чекати долі.

Якщо вінок плаває по центру озера, то значить рік пройде без значних змін. Якщо ж вінок прибило до берега, то буде біда.

Згідно з переказами на Купала сонце дарувало величезну силу, яка допомагала виконувати бажання. Традиційно на свято палили величезні багаття, навколо яких збиралася молодь. Хлопці стрибали через вогонь, щоб визначити, хто буде найщасливішим. Чим вище стрибнув хлопець, тим більше шансів у нього знайти щастя в цьому році.

Закохані також стрибали через вогонь, міцно взявшись за руки. Якщо вони не розтиснуть рук над багаттям, то союз молодих буде довгим і міцним.

Крім того, в багатті спалювали старі речі і навіть меблі. Таким чином, люди вірили, що привернуть до свого дому багатство і успіх. Також вважалося, що сила вогню може вилікувати домашніх тварин від хвороб.

На Івана Купала слов’яни особливу увагу приділяли водній стихії. Люди купалися в річці і озерах як напередодні, так і в святкову ніч. Вважалося, що так очищається не тільки тіло, а й душа.

Навіть ранкова роса володіла цілющими властивостями. Дівчата вмивали росою обличчя, щоб довше зберегти красу і здоров’я. Також на воду дівчата спускали вінки із запаленою свічкою, гадаючи на любов і майбутнього нареченого.

Взагалі лише після Івана Купала починали купатися в річках. Люди вірили, що святий дух свята проганяє з води всю нечисть, аж до самого Ільїна дня (2 серпня).

Рослини на Івана Купала також наділялися містичними властивостями. Дівчата рано вранці збирали трави і квіти, які потім сушили і використовували для лікування хвороб, захисту будинку від бід і невдач.

А головним рослиною Купала залишається папороть, який обріс безліччю історій і легенд. Згідно з переказами в ніч на Купала папороть зацвітає лише на невелику мить. Якщо людині вдалося спостерігати цвітіння, то їй потрібно його зірвати. Вважалося, що квітка папороті дає його власникові розуміння мови рослин і звірів. Також щасливчику буде супроводжувати удача при пошуку скарбу.

Джерело: Politeka