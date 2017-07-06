Янукович спрогнозировал, что будет, если он вернется в Украину

06.07.2017 12:30

Экс-гарант уверен, что возвращение на родину не сулит ему ничего хорошего

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что в случае его возвращения в Киев, ему дадут пожизненное заключение. Об этом он сказал в эфире телеканала Россия24, передает РИА Новости.

Он уверен, что в Украине ему ничего хорошего не "светит".

"Генеральный прокурор (Юрий Луценко – ред.) фактически уже назвал дату окончания суда – 24 августа 2017 года, и то, что будет принято решение о моем пожизненном заключении", — сказал Янукович.

Напомним, 29 июня Оболонский районный суд Киева дал добро на проведение специально судебного производства по делу о государственной измене экс-президента Виктор Януковича.

5 июля экс-гарант объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Как известно, 14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича. По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") УК Украины.

Кроме того, российская оккупация Крыма, которой содействовал Янукович, нанесла Украине ущерб на сумму почти в два триллиона гривен.

Источник: http://www.segodnya.ua