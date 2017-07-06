Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко

06.07.2017 15:28

Правоохранители задержали за вымогательство взятки в размере $150 тысяч двух высокопоставленных чиновников ПАО Укрзализныця. Об этом у себя в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает НВ.

"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А. Ященко. Идут обыски", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство филиала Энергосбыта Укрзализныци уличили в коррупции.

Источник: http://from-ua.com