На осень-зиму запланирована масштабная распродажа госпредприятий

06.07.2017 07:15

Правительством наработана и одобрена важная реформа продажи и приватизации госпредприятий в Украине. Чиновники надеются создать прозрачную правовую среду для привлечения инвестиций. Поскольку большинство госпредприятий является источником коррупции и высасывают средства из бюджета, хотя должны приносить прибыль, предлагается большинство их выставить на продажу. Государственными должны остаться только стратегические предприятия. Планируется благодаря новым механизмам привлечь значительные средства от приватизации и инвестиционный ресурс. Соответственно есть расчет на рост экономики и новые рабочие места. Об этом на одном из телеканалов заявил украинский политолог Тарас Черновил.



По его словам, ожидается дерегулирование процесса приватизации, что позволит избежать законодательных коллизий, инвестору будет проще сориентироваться в правилах приватизации, вместо 7 законов будет один. Уменьшается срок подготовки объектов к приватизации – для большой приватизации срок подготовки уменьшится с 24-26 месяцев до 11-12 месяцев, для малой – с 9-12 месяцев до 4-5 месяцев. Также уменьшаются требования к гарантийному депозиту участников торгов, с 5-20% до 5% банковской гарантии.



Также важным моментом есть то, что должно быть только два способа продажи госпредприятий – путем аукциона и выкупа. Сейчас же действует пять различных способов реализации, в том числе, по специальным законам, регулирующим особенности продажи объектов отдельных отраслей. В таких законах часто прописаны правила продажи под конкретного покупателя, что делает процесс продажи глубоко коррупционным, мешает приходу реальных инвесторов. Теперь же готовить большие объекты к продаже будет советник – один из крупнейших мировых инвестиционных банков. Задача советника – привлекать большой пул инвесторов. Малые предприятия будут продаваться по прозрачным стандартным через интернет. Е-платформа должна открыть доступ для всех потенциальных покупателей.

Источник: http://replyua.net