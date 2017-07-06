- Панические настроения по поводу очередного транша МВФ надуманны. И вот почему15:57
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко15:28
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Крим стане енергетично незалежним завдяки турбінам, доставленим на півострів в обхід санкцій - експерт14:40
- В ГОСБЮДЖЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА СУБСИДИИ14:25
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Суд над Януковичем: справа отримала новий поворот13:57
- Обшук у ПриватБанку: названо причину13:43
- Гидрометцентр: ближайшие дни в Украине будут очень холодными и дождливыми13:30
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
На осень-зиму запланирована масштабная распродажа госпредприятий
Правительством наработана и одобрена важная реформа продажи и приватизации госпредприятий в Украине. Чиновники надеются создать прозрачную правовую среду для привлечения инвестиций. Поскольку большинство госпредприятий является источником коррупции и высасывают средства из бюджета, хотя должны приносить прибыль, предлагается большинство их выставить на продажу. Государственными должны остаться только стратегические предприятия. Планируется благодаря новым механизмам привлечь значительные средства от приватизации и инвестиционный ресурс. Соответственно есть расчет на рост экономики и новые рабочие места. Об этом на одном из телеканалов заявил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, ожидается дерегулирование процесса приватизации, что позволит избежать законодательных коллизий, инвестору будет проще сориентироваться в правилах приватизации, вместо 7 законов будет один. Уменьшается срок подготовки объектов к приватизации – для большой приватизации срок подготовки уменьшится с 24-26 месяцев до 11-12 месяцев, для малой – с 9-12 месяцев до 4-5 месяцев. Также уменьшаются требования к гарантийному депозиту участников торгов, с 5-20% до 5% банковской гарантии.
Также важным моментом есть то, что должно быть только два способа продажи госпредприятий – путем аукциона и выкупа. Сейчас же действует пять различных способов реализации, в том числе, по специальным законам, регулирующим особенности продажи объектов отдельных отраслей. В таких законах часто прописаны правила продажи под конкретного покупателя, что делает процесс продажи глубоко коррупционным, мешает приходу реальных инвесторов. Теперь же готовить большие объекты к продаже будет советник – один из крупнейших мировых инвестиционных банков. Задача советника – привлекать большой пул инвесторов. Малые предприятия будут продаваться по прозрачным стандартным через интернет. Е-платформа должна открыть доступ для всех потенциальных покупателей.
Источник: http://replyua.net
Теги: Донбасс, зима, приватизация, предприятие, осень, распродажа
- Юрий Бирюков об Украине, будущем, непременной весне и вере в победу
- Донецк полностью готов к отопительному сезону
- Власть отправляет шахты в "свободное плавание"
- В 2017 году Кабмин намерен продать харьковский "Турбоатом", Запорожский алюминиевый комбинат и еще целый перечень предприятий
- Процесс приватизации донецких шахт решили перенести
- Осенняя путина окончена: улов донбасских рыбаков составил 2400 тонн
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- С 1 августа мариупольцы будут платить по 6 гривен за проезд в грязных старых маршрутках22:28
- Геращенко: 39 пленных объявили "преступниками"22:10
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности21:24
- Командир пристыдил военные навыки боевиков на Донбассе20:36
- С завтрашнего дня мариупольцы смогут ездить в Харьков полноценным поездом20:10
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»18:26
- Панические настроения по поводу очередного транша МВФ надуманны. И вот почему15:57
- Елітні авто у Підмосков’ї попливли в фекаліях (відео)15:40
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко15:28
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Volvo объявил о переходе на производство электромобилей15:05
- Все решено: вот как в России будут «выбирать Путина»14:55
- Крим стане енергетично незалежним завдяки турбінам, доставленим на півострів в обхід санкцій - експерт14:40
- В ГОСБЮДЖЕТЕ НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА СУБСИДИИ14:25
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Суд над Януковичем: справа отримала новий поворот13:57
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Как работать продуктивнее? 6 советов фрилансеру07:32
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа