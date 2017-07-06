Обшук у ПриватБанку: названо причину

06.07.2017 13:43

Стало відомо, навіщо в штаб-квартирі “Приватбанку” у Дніпрі влаштували обшук

Як повідомила прес-служба НАБУ, детективи агентства під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії.

Дії проводяться в рамках розслідування кримінального виробництва за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів “ПриватБанку” в особливо великому розмірі, до якої причетні менеджмент і власники істотної участі зазначеної банківської установи.

Повідомляється, що в результаті розтрати коштів, держава зазнала збитків у розмірі 116 млрд гривень.

Тим часом прес-служба “Приватбанку” заявляє, що сьогодні, 6 липня, в головному офісі розпочато спільну роботу відповідних підрозділів банку і детективів НАБУ по ретельному аналізу “токсичного портфеля” кредитів попередніх власників банку.

“На підставі заяви НБУ по відношенню до колишнього менеджменту банку Приватбанк разом з НАБУ проводить ретельний аналіз документів і готовий всіляко сприяти в проведенні слідчих дій у відношенні колишніх власників і топ-менеджменту”, – йдеться в повідомленні.

Як уже повідомляла Politeka, сьогодні, 6 липня, національне антикорупційне бюро України влаштувало обшук в офісі державного «ПриватБанку» в Дніпрі.

Джерело: Politeka