Панические настроения по поводу очередного транша МВФ надуманны. И вот почему

06.07.2017 15:57

Украиной активно начали распространяться старые добрые рассказы оппозиционеров и «экспертов» о том, что после визита президента Украины Порошенко в США, скорее всего, придется забыть о летнем транше МВФ.

Как отметила у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская, пятый транш МВФ, который Украина рассчитывала получить ближайшие месяцы, судя по всему, действительно, переносится на осень, но это никак не связано с визитом или договоренностями президента в Вашингтоне, передает replyua.

«Выделение и сроки очередного транша связаны с рядом взятых Украиной обязательств по проведению реформ. Прежде всего, пенсионной, которая должна уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Как мы знаем, рассмотрение законопроекта состоится на следующей, последней пленарной неделе, перед уходом народных депутатов в отпуск, а значит есть риск того, что проект может «перейти в осень», – отметила эксперт.

Она добавляет, что для того, чтобы не подвергаться паническим настроениям со стороны некоторых политиков и популистов, которые рассказывают, что без транша мы не протянем, нужно просто обратить внимание на показатели НБУ. Эти показатели показывают, что задержка предоставления транша не может существенно повлиять на курс гривны.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 июля выросли до 17,97 млрд. долларов за первое полугодие 2017 года на 16%, а по итогам июня рост составил 2%.

Источник: http://from-ua.com