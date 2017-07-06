Пенсійну реформу переносять на осінь

06.07.2017 08:20

Проект закону щодо пенсійної реформи розглянуть у залі Верховної Ради вже після літньої відпустки народних обранців, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.



Таку інформацію оприлюднив керівник Міністерства фінансів України Олександр Данилюк. У Міністерстві пояснили перенесення розгляду законопроекту про пенсійну реформу тим, що його ще необхідно обговорити. Данилюк зауважив, що проект закону має пройти громадські обговорення та обговорення у Верховній Раді. Урядовець відмітив, що в значній мірі Верховна Рада готова голосувати за чинний проект закону про реформу пенсійної системи, однак,за словами міністра, необхідно, аби цей закон влаштовував всіх. Крім того, очільник Мінфіну визнав, що таке затягування реформи може призвести до того, що Міжнародний валютний фонд в свою чергу затягне питання надання Україні п’ятого траншу розміром в 1,9 млрд доларів.



Варто нагадати, після виділення для України четвертого траншу представники МВФ наголошували, що ключовими підставами для надання Києву п’ятого кредиту мають стати реалізовані земельна та пенсійна реформи.