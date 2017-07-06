Політолог: Крим остаточно наостогид російському «креативному класу»

06.07.2017 22:40

Як інформує replyua.net, кримський політолог Сергій Стельмах проаналізував настрої, які панують серед так званого російського «креативного класу» щодо Криму, - відповідну статтю експерт розмістив у виданні «Крим.Реалії».



Так, російські блогери та оглядачі періодично публікують анонімні листи буцімто надіслані їм мешканцями окупованого Криму. В них останні скаржаться на те, що великі російські компанії практично приєднались до санкцій проти півострова – зокрема, жоден із великих банків так і не ввійшов до Криму, російські мобільні оператори мають право не працювати на окупованому півострові, російські потяги сюди не ходять тощо. Як наголошує Стельмах, публікація таких листів – це однин з елементів протесту російського креативного класу.



Російська інтелігенція розуміє, що Кремлю не вдасться легалізувати Крим. Геополітична ейфорія, яка захопила всю державу в 2014 році, набридла всім, крім затятих глядачів кремлівських каналів. Загалом, що довше продовжуватиметься окупація Криму, то сильніше деградуватимуть державні інститути в Росії. Зрозуміло, що відкрито висловити своє незадоволення поточною ситуацією російські ліберали не можуть, але і мовчати не збираються. Тому вони намагаються прикриватись листами «другосортних кримчан», - зауважує політолог.