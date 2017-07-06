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Пономарь: Долгожданная Гаага и отличная новость от НАТО
На календаре уже четверг, и сегодня нужно отметить сразу несколько очень важных событий. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь, известный обозреватель.
По его словам, долгожданная Гаага уже совсем близко – суд по делу сбитого на Донбассе малазийского Боинга пройдет в Нидерландах, согласно законодательству этой страны.
«Снова нужно сказать «спасибо» Североатлантическому альянсу - НАТО передало Украине средства и оборудование для разминирования и утилизации взрывоопасных объектов. Еще одна хорошая новость для Украины - Украина и Великобритания начинают консультации по созданию Зоны свободной торговли. Финляндия запускает 4-х-годичный проект, направленный на реформу среднего образования в Украине, - это уже вторая новость», отмечает обозреватель.
Также, по его словам, нельзя не затронуть приезд Трампа в Польшу – сегодня днем Трамп произнесет историческую речь в Варшаве, - в два часа дня по киевскому времени начнется трансляция из Польши.
Теги: Украина, Донбасс, новости, суд, НАТО, Гаага
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