- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины18:50
- Арест Вилкула: когда решится судьба нардепа18:40
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
Порошенко підписав закон про зміну курсу України
Глава української держави Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України з приводу зовнішньополітичного курсу України», яким відновлюється курс України на членство в НАТО. Про це повідомляє прес-служби глави держави, інформує replyua.net. Як наголошується в повідомленні, відтепер Україна активізує роботу по всьому комплексу реформ для досягнення стандартів Альянсу.
«Одним із пріоритетів національних інтересів України документом передбачається інтеграція в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору», - відзначили в прес-службі.
Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада визначила поглиблення співпраці України з НАТО з метою набуття членства в цій організації як основу зовнішньої політики. Відповідний законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо зовнішньополітичного курсу України підтримали 276 народних обранців. Закон передбачає внесення змін до законів про основи внутрішньої і зовнішньої політики, який був прийнятий 1 липня 2010 року, і в закон про основи національної безпеки України, прийнятий 19 червня 2003 року.
Теги: Украина, Донбасс, закон, подпись, Порошенко
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- Террористы в районе Мариуполя решили следить за наблюдателями ОБСЕ17:32
- Біля Мар’їнки виник конфлікт між правоохоронцями і журналістами «1+1»17:05
- Законопроект о деоккупации Донбасса поднимет СНБО уже в понедельник16:48
- Дитина підірвалася посеред Луганська: перші подробиці15:14
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны13:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Богуцкая: российских ФСБшников практически с почестями отправили домой, в «Российский Крым»20:30
- Мир в Украину принесет Китай, – эксперт20:15
- В парламенте пролилась кровь депутатов, идет бой19:50
- СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"19:30
- Машина разминирования с экипажем подорвалась на мине на мариупольском направлении19:10
- В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины18:50
- Арест Вилкула: когда решится судьба нардепа18:40
- Трамп говорил об Украине под прицелом снайперов 18:19
- Небо над Азовским морем бороздили бомбардировщики ВСУ18:01
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Вспышка ботулизма: как не заболеть и где искать лекарства09:20
- 5 секретов долголетия от народа Хунза09:05
- Это гениально! Как остановить детскую истерику, задав всего один вопрос08:45
- А ваш знак Зодиака пессимист или оптимист? Вот ответ!08:02
- Круги під очима - ознака серйозних захворювань07:45
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Во время "русской весны" целью Путина и террористов были не Донецк и Луганск, а другой город – генерал-лейтенант Юрий Аллеров
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа