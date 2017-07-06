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СБУ задержала в Луганской области главаря одной из бандгруппировок "ЛНР"

06.07.2017 19:30
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Служба безопасности Украины задержала одного из главарей незаконного вооруженного формирования "2-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР" в селе Нижняя Ольховая Станично-Луганского района Луганской области, передает пресс-центр ведомства.
"Боевик непосредственно отвечал за боеготовность террористического подразделения, получение и учет вооружения из Российской Федерации. Также злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции", - сообщили в СБУ.
Также отмечено, что задержанному объявлено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Он уже общается со следователями, в частности, сообщил о наличии вооружения и техники российского производства в рядах террористических подразделений, руководства НВФ кадровыми российскими военными.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Луганская область, СБУ, Луганская народная республика, террористы
 
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