Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

06.07.2017 09:52

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную погоду и дожди на завтра, 6 июля.

Об этом она написала в Facebook.

В четверг дожди пройдут в западных областях и на севере, но под вечер там прояснится. На Житомирщине и Киевщине днем вероятны небольшие осадки. В Черниговской и Сумской областях вероятность дождей больше.

В центральных областях с утра задождит в Винницкой, затем Кировоградской, Черкасской, Полтавской областях, вечером - в Днепропетровской.

В восточных областях вечером дожди зацепят Харьковскую область. А также, опять таки вечером, дождь дойдет до Одесской, Николаевской областей.

Температура воздуха остается невысокой, в течение дня + 20 ...+ 25, в Черкасской и Полтавской завтра местами даже ниже +20.

В Киеве завтра свежо, максимально + 20... + 22, днем ​​вероятность дождя.

Что касается возвращения жары, то синоптик написала следующее: "Кто соскучился по жаре? Вернется эта горячая штучка в Украину с 11 июля".

Источник: http://from-ua.com