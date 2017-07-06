Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины

06.07.2017 10:36

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова польского министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского относительно героизации ОУН-УПА

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в связи с данным инцидентом ведомство пригласило посла Польши Яна Пекло на разговор.

В ходе разговора с послом было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли резкие высказывания Ващиковского.

«Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия. Для Украины европейский выбор — это не только внешняя политика, но и каждодневная кровопролитная борьба и кропотливый упорный труд», — отметили в МИД Украины.

Также в украинском ведомстве призвали польских политиков более дипломатично подходить к чувствительным историческим вопросам.

«В этой связи обращено внимание на некорректность высказываний Министра В. Ващиковского по ситуации на Востоке Украины. Было отмечено, что именно украинский народ платит очень большую цену – ценой сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в украинском МИД назвали недопустимым сравнение отношений двух стран с отношениями Греции и Македонии.

Напомним, Витольд Ващиковский заявил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств. Также он считает, что восславление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.

Источник: Politeka