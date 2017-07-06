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Скандальное заявление МИД Польши о Бандере: появилась реакция Украины
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на слова польского министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского относительно героизации ОУН-УПА
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, в связи с данным инцидентом ведомство пригласило посла Польши Яна Пекло на разговор.
В ходе разговора с послом было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли резкие высказывания Ващиковского.
«Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия. Для Украины европейский выбор — это не только внешняя политика, но и каждодневная кровопролитная борьба и кропотливый упорный труд», — отметили в МИД Украины.
Также в украинском ведомстве призвали польских политиков более дипломатично подходить к чувствительным историческим вопросам.
«В этой связи обращено внимание на некорректность высказываний Министра В. Ващиковского по ситуации на Востоке Украины. Было отмечено, что именно украинский народ платит очень большую цену – ценой сотен жизней лучших своих представителей за независимость, за цивилизационный выбор развития, а также за то, чтобы не допустить на территорию Польши и других стран ЕС российские войска», — добавили в ведомстве.
Кроме того, в украинском МИД назвали недопустимым сравнение отношений двух стран с отношениями Греции и Македонии.
Напомним, Витольд Ващиковский заявил, что Украина не сможет войти в Европу до тех пор, пока не будут решены исторические вопросы и вопросы статуса польских меньшинств. Также он считает, что восславление имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины.
Источник: Politeka
Теги: политика, Украина, Донбасс, Польша, скандал, Степан Бандера
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