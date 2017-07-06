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Суд над Януковичем: справа отримала новий поворот

06.07.2017 13:57
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Суд над Януковичем: справа отримала новий поворот

Оболонський райсуд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо адвокатів для екс-президента Віктора Януковича

Суд ухвалив рішення про призначення для Януковича безплатного захисника із Регіонального центру надання безоплатної правової допомоги.

Відповідне рішення було озвучене сьогодні, 6 июля, суддею Владиславом Дев’ятком.

Він зазначив, що суд вирішив задовольнити клопотання сторони обвинувачення, оскільки розгляд справи Януковича не може здійснюватися без залучення захисника.

Раніше сьогодні, 6 липня, Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього. Сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням призначити безплатного адвоката екс-президенту.

Нагадаємо, раніше Віктор Янукович заявив, що не братиме участі в українському судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів. Про це він сказав у інтерв’ю на одному з російських каналів. «Я не хочу брати участі в нібито змагальному процесі, підсумок якого заздалегідь визначений. Я прийняв рішення відкликати з процесу своїх захисників, у їх кваліфікації сумнівів немає, але в країні, де знищеного правосуддя адвокати безсилі», – заявив Янукович.

На таку заяву оперативно відреагував прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко.

Джерело: Politeka.



Теги: Украина, Донбасс, суд, Янукович
 
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