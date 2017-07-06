В США назвали единственное условие дальнейшей поддержки Украины

06.07.2017 18:50

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки утверждает, что Вашингтон будет в дальнейшем поддерживать Украину, если власти этой страны будут далее бороться с коррупцией.

Как передает replyua.net, заявление соответствующего содержания прозвучало от Уильяма Браунфилда, заместителя госсекретаря, который представляет США на проходящей в эти дни в Лондоне международной конференции на тему реформирования Украины.



В частности, в ходе своего выступления Браунфилд отметил, что американская сторона была поражена тем, как официальный Киев противодействовал угрозам в связи с российской агрессией. К тому же, в Вашингтоне некоторые задачи украинской власти по реформированию страны были выполнены успешно. Уильям Браунфилд подчеркнул, что власти США целиком поддерживают деятельность НАБУ, Национальной полиции и САП. И все же, чиновник добавил, что она главная проблема вызывает беспокойство у США.



Представитель Госдепа США вспомнил слова главы ведомства Рекса Тиллерсона, сказанные во время апрельской встречи НАТО. Тогда руководитель внешнеполитического ведомства США заявил, что если Украина потеряет свою душу из-за коррупции, нет никакого смысла бороться за тело государства, в частности, на Донбассе .