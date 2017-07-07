- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня14:51
- Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?13:50
Число 777: почему сегодня День счастья
Сегодня в Украине сочетается браком рекордное количество влюбленных. Всему виной – «счастливая семерка» — 7.07.2017
Так, только в Центральном Дворце бракосочетаний в Киеве планируют роспись около 100 пар. Свадебный ажиотаж царит и в районных загсах столицы – в большинстве из них ожидают по полсотни пар.
Традиция жениться в день «счастливой семерки» пришла из Европы. Там верят, что семьи, созданные в такой день, особенно счастливы.
«Что касается ажиотажа вокруг даты с тремя семерками — если люди верят, что она им больше подходит для создания семьи, радостно рассказывают своим родственникам легенды о том, что эти дни являются счастливыми и принесут любовь новым семьям, следует поддержать их в этом», — отметил начальник Главного управления юстиции в Киеве Станислава Куценко.
Цифра 7 считается и священной, и божественной, и магической, и счастливой. Семерку почитали за много столетий до нашей эры, в средние века, почитают и сегодня.
Ислам, христианство и иудаизм признают семиэтапный акт создания Вселенной. Однако, в исламе число 7 приобретает особенный смысл: имеется семь небес; попадающие на седьмое небо испытывают высшее блаженство. Поэтому число «7» — это священное число ислама.
В христианских священных книгах цифра семь упоминается много раз: «Всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро», «…и прошло семь лет изобилия… и наступили семь лет голода», «и насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет». Великий пост у христиан насчитывает семь недель. Известно семь чинов ангельских, семь смертных грехов. Во многих странах существует обычай ставить на рождественский стол семь блюд, название которых начинается на одну букву.
С этим числом связано множество загадок, примет, пословиц, поговорок: «Семи пядей во лбу», «У семи нянек дитя без глазу», «Семь раз отмерь, один отрежь», «Один с сошкой, семеро с ложкой», «Для любимого дружка семь верст не околица», «За семь верст киселя хлебать», «Семь бед — один ответ», «За семью морями» и т. д.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, свадьба, счастье, число
- Свадебный бум в политикуме
- Новый и.о. президента Украины обратился и к сторонникам Януковича: полный текст
- "Хиллорша - тетка жесткая, расчетливая, прагматичная, Трамп - непредсказуем, и для Украины Трамп лучше" - журналист
- Президент наградил Рината Ахметова орденом князя Ярослава Мудрого
- Президент пообещал всем инвалидам ВОВ квартиры и машины
- Алексей Кузнецов не хочет стандартной свадьбы
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву