Генсек НАТО готовит важное сообщение для ВР

07.07.2017 07:05

Стали известны подробности визита Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину

Их сообщает пресс-служба НАТО.

В частности, известно, что Йенс Столтенберг посетит Украину по приглашению властей 9-10 июля.

«По приглашению украинских властей 9-10 июля 2017 года Украину посетят представители Североатлантического совета во главе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», — говорится в сообщении.

10 июля Столтенберг примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, в ходе визита Столтенберг выступит с обращением в Верховной Раде Украины, а также встретится с председателем парламента и главами парламентских фракций. Также генеральный секретарь проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Источник: Politeka