Киев готовится к приезду генсека ООН

07.07.2017 12:42

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш намерен посетить Украину сразу же после саммита Большой двадцатки в Гамбурге.

Ожидается, что Гутерриш вылетит в Киев из Германии вечером в субботу, 8 июля, передает ЗН.

"В воскресенье, 9 июля, Антониу Гутерриш встретится с президентом Петром Порошенко и другими высокопоставленными правительственными чиновниками" Украины, сообщает Центр новостей ООН.

Источник: http://from-ua.com