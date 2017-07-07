Киев засыпали фальшивыми долларами: как не нарваться на подделку

07.07.2017 15:18

Киев наводнили фальшивые доллары. Сбывают подделки через интернет за полцены от номинала или покупают дорогостоящие вещи с рук. Подделки бывают настолько качественными, что даже опытные люди не всегда могут дать однозначное заключение. Эксперты связывают появление большого числа фальшивок с ростом теневого оборота валюты в стране и бездействием полиции. Последние подтверждают: проблема есть, пишут Вести.

В редакцию «Вестей» обратился киевлянин Дмитрий, который стал жертвой мошенников. По его словам, на прошлой неделе он с рук продавал мобильный телефон iPhone, покупатель же при встрече в качестве расчета предложил доллары. «Было поздно, и я не смог на месте проверить подлинность этих денег в обменниках, так как они уже были закрыты. А вчера понес часть суммы этих долларов в банк. Кассир сперва долго их рассматривала, потом спросила, откуда у меня эти деньги, а потом меня задержала охрана банка. Доллары оказались фальшивыми», — рассказывает Дмитрий.

Впрочем, попасться на удочку мошенников сегодня можно не только на улице, но и в обменном пункте. Как рассказала кассир одного из обменных пунктов в центре Киева, в последнее время количество «серых» долларов, которые граждане просят обменять, возросло в несколько раз.

«Раз в неделю несколько фальшивок точно попадается. А раньше я даже не знала, как они выглядят», — говорит кассир. По ее словам, их руководство недавно даже провело с сотрудниками инструктаж о том, как выявить подделку, если аппарат не работает. «Существует общая практика — если кассир принял фальшивку, он должен покрыть кассовые убытки за свой счет, а кому это нужно?! Вот и получается, что при обнаружении в кассе подделки кассир старается сбросить ее при первом же обмене большой суммы», — отмечает она.

Еще один распространенный способ сбыта фальшивых долларов — покупка вещей в ювелирных и брендовых магазинах. «Мошенники говорят продавцам, что у них нет при себе гривен, а те, поскольку не хотят терять покупателей, соглашаются идти на нарушение и принимают валюту», — говорит «Вестям» советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Подтверждает вал липовых купюр в Киеве и источник «Вестей» в экспертной службе МВД. «К нам ежедневно поступают сотни купюр на проверки. И большая часть оказывается подделкой», — говорит наш собеседник.

Всего, по данным столичной прокуратуры, в 2016 году в Киеве было возбуждено 76 уголовных дел по статье фальшивомонетничество, а с начала 2017 года – 22. «Причем по двум из них дела уже переданы в суд. Мошенники были пойманы на попытке продать фальшивые доллары на общую сумму $50 тысяч и $20 тысяч», - сказала спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Как оказалось, приобрести «серые» доллары можно и в интернете. Чаще всего за 30-50% стоимости номинала. Причем пользуются они достаточно высоким спросом. Несколько свежих предложений такого рода мы обнаружили на популярном сайте объявлений и связались с продавцами. Первый после короткой переписки в соцсетях сбросил нам свой номер телефона. Собеседник имел акцент кавказской национальности, но представился Александром.

«Что именно вас интересует? Баксы сейчас только сотки, есть за $30 и «польские» за $50 в любой валюте», — отметил собеседник. После оплаты на карточку продавец обещает в течение дня оставить закладку с фальшивыми деньгами в одном из ТРЦ Киева. По словам продавца, в ассортименте у него также есть евро и даже гривни, но их нужно заказывать заранее.

Появление большого числа фальшивок эксперты связывают с ростом теневого оборота валюты в стране и бездействием полиции. «Если еще несколько лет назад теневой оборот составлял порядка $100–200 тыс. в месяц, а основной оборот $2 млрд в месяц проходил официально через банки, которые выступали своеобразным фильтром, то сейчас ситуация противоположная. Большая часть долларового оборота в тени. Поэтому многие даже не знают, что владеют фальшивками. И посчитать, сколько конкретно фальшивых долларов в обороте, невозможно», — говорит Кущ.

По его словам, в основном «серые» доллары приходят в Украину через Польшу. «Основными донорами являются арабские страны, но в последнее время нельзя исключать возможности транспортировки подделок из так называемых «республик», где было захвачено много полиграфических комбинатов с внушительными производственными мощностями, на которых раньше печатали акцизные марки или водяные знаки. На таком оборудовании вполне возможно произвести качественные образцы», — говорит Кущ.

В обменном пункте нам рассказали, как быстро можно определить подделку: «Нужно обратить внимание на структуру бумаги и чернила, которые должны быть нанесены рельефно. Проведите ногтем по одежде изображенного человека, если доллар настоящий, вы почувствуете рельефность, фальшивомонетчики не смогут такого сделать. Второй способ: взглянуть на рамку-окаймление купюры — на настоящей она должна быть непрерывной».

Источник: http://from-ua.com