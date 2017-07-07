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Кличко: в Киеве появится Центр помощи участникам АТО

07.07.2017 14:50
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Кличко: в Киеве появится Центр помощи участникам АТО

Виталий Кличко, столичный мэр, заявил о создании Центра помощи участникам АТО в Киеве. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета, решение о создании центра поддержали большинство депутатов Киевсовета.

«Это будет структура, которая по принципу «единого окна», от имени города, будет собирать и поможет решить все вопросы демобилизованных участников АТО. И ветеранам не надо будет терять время и нервы, обращаясь в десятки различных служб», заявил Кличко. По его словам, речь идет о взаимодействии с ветеранами, а также с различными волонтерскими организациями, кроме того, предполагается сотрудничество с органами местного самоуправления. 

Киевский мэр при этом подчеркнул, что работу центра столичные власти смогут организовать таким образом, что наберут минимальный штат сотрудников, а глава центра будет выбран на конкурсной основе. Новый центр поможет участникам АТО в том, что касается получения различных льгот, необходимого лечения и дальнейшей реабилитации, в обеспечении социальных гарантий. Также центр поможет военным в трудоустройстве. 



Теги: Донбасс, Киев, помощь, АТО
 
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