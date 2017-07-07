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Названы все требования МВФ к Украине

07.07.2017 12:30
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Названы все требования МВФ к Украине

Украина не выполнила требования МВФ до конца мая, поэтому новый транш нужно ждать не раньше осени.

Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, ранее Кристин Лагард, глава МВФ, встретилась с Петром Порошенко и заявила, что нужно ускорять темпы реформ, и через несколько дней появилась информация, что Украина получит транш не раньше осени, и то лишь в случае, если выполнит основные требования. 

Во-первых, речь идет о пенсионной реформе, на которой настаивает фонд. Кроме того, украинские власти обязались провести земельную реформу, согласно новому законопроекту можно будет продавать земли сельскохозяйственного назначения и будет снят мораторий на продажу земли. МВФ требует от Украины пересмотра оплаты труда в государственном секторе – ее нужно сокращать. Пока это требование, естественно, не выполнено.

Что касается коммунальной сферы, то МВФ настаивает на монетизации субсидий – государство должно выплачивать их реальными деньгами. Также среди главных требований – «абонплата» на отопление и газ. 



Теги: Украина, Донбасс, МВФ, требование
 
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