Обязательные счетчики: украинцев настигли неожиданные последствия

07.07.2017 12:56

Согласно закону «О коммерческом учете коммунальных услуг», до первого октября 2018 года во всех жилых домах должны установить счетчики на тепло и воду

Однако те украинцы, которые уже установили приборы учета заметили, что это не всегда помогает снизить суммы в платежках. Иногда ситуация оказывается противоположной.

Дело в том, что если без счетчика платили по нормативу, то со счетчиком придется платить за то, что использовали. Может оказаться, что на самом деле дом сжигает больше тепла, чем предусматривалось нормативом. В такой ситуации после установки счетчика суммы в платежках могут вырасти. Чаще всего такое случается с неэнергоэффективных домах и там, где отапливают помещения до температуры в 25-26 градусов.

«Установив тепловой счетчик в перетопленном доме, люди видят, что суммы в платежках выросли. А от счетчика отключиться уже не могут. Поэтому они начинают его портить или делать вид, что его кто-то украл, чтобы вернуться к уровню предыдущих платежек. Вместо того, чтобы задуматься об экономии и установить индивидуальный тепловой пункт с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя в отопительной системе здания», – рассказывает менеджер по коммуникациям ДТЭК ЭСКО Антон Ковалишин.

Эксперты поясняют, что любая экономия начинается с учета. В ситуации с теплом после установки домового счетчика, следующий шаг – установка индивидуального теплового пункта. Это позволит не только учитывать использованные гигакалории, но и регулировать потребление. Днем, когда большинство жильцов на работе, подавать меньше тепла, также «прикручивать» подачу во время потепления.

Прибор учета считается основой для системы энергоменеджмента, в том числе и на бытовом уровне, в собственном доме или квартире. Считается, что эта система позволяет без дополнительных затрат сэкономить до 10% энергоресурсов, немного изменив привычки потребления энергоресурсов.

Законопроект «О коммерческом учете коммунальных услуг» пока еще не подписан президентом и не вступил в силу. Однако эксперты уверены: не надо ждать, когда закон обяжет устанавливать приборы учета и начнется ажиотаж и цены на приборы учета вырастут. Если уже сейчас установить счетчики – то за пару отопительных сезонов они могут окупиться. То есть счетчик – это все же выгодно.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Сегодня».