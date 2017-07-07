Почему планы Кремля по Украине обречены на провал (видео)

07.07.2017 18:32

Военный эксперт объяснил невозможность России развернуть новые армии у границ Украины

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что РФ не сможет развернуть армию на границе с Украиной, поскольку российские вооруженные силы не способны достаточно мотивировать будущих солдат.

«Когда печатают апокалиптические прогнозы развертывания трех танковых армий на границе с Украиной со стороны России – я не знаю, плакать или смеяться, потому что никакие три армии Россия не развернет, она и одну не развернет. Россия как социосистема не может выдать необходимое количество бойцов», — говорит эксперт.

Он отметил, что зарплата российского рядового контрактника с надбавками составляет около тысячи долларов, при том, что есть большой риск попасть на Кавказ, в Сирию или Украину.

«А выучившись на программиста, он у себя в Перми будет получать 2 или 3 тысячи долларов, не рискуя ничем, ходя по дискотекам, танцуя с девушками, отдыхая с друзьями, играя в компьютерные игры», — подытожил эксперт.

Напомним, военный эксперт Алексей Арестович рассказал о значительных потерях россиян в боях под поселком Желобок на Луганщине

Также стало известно, что Кремль бросает курсантов «потренироваться» на Донбасс.

Источник: https://politeka.net