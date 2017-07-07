- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- В Раде предлагают отменить плату за подключение к инженерным сетям17:33
- У Києві біля метро "Голосіївська" в житловому будинку стався вибух, є постраждалі17:11
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- Україна та НАТО протидіють спільним викликам - Расмуссен15:51
- Військова операція на Донбасі коштує Росії не більше двох мільярдів доларів на рік – російський економіст15:36
- Закон, який відновлює курс України на членство в НАТО, набуде чинності 9 липня14:51
- Станут ли гречка и сахар дефицитными в 2017 году?13:50
СБУ предотвратила провокацию российских спецслужб у консульства Польши в Киеве
Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тысяч гривен каждому пытались совершить хулиганские действия
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией предотвратила акцию провокационного характера возле консульства Польши в Киеве, заказанную спецслужбами РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
"Акцию провокационного характера, заказанную спецслужбами РФ, заблокировала в Киеве Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией. Правоохранители задержали 29 человек, которые за денежное вознаграждение в размере 1 тыс. грн каждому пытались совершить хулиганские действия у здания консульства Республики Польша", – говорится в сообщении.
Как отмечается, по замыслу задержанного организатора акции, представители столичных спортивных клубов под видом молодежной организации должны были прибыть к зданию консульства и провести показательную акцию с разливом красной краски, а также повесить и поджечь на театрализованной виселице чучело.
"Действия должны были сопровождаться националистическими выкриками, поджогом пиротехники и имели целью разжигание межнациональной розни, направленной на обострение украинского-польских взаимоотношений, подрыв авторитета Украины на международной арене. Во время досмотра автобуса и двух автомобилей, на которых прибыли задержанные, были изъяты один травматический и один газовый пистолеты, холодное оружие, провокационные транспаранты и флаги, пиротехника (файеры), макет виселицы. Продолжаются неотложные следственные действия", – сообщили в СБУ.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, Польша, консульство, СБУ, провокаторы
- Мариупольских активистов не пускали на Марш национального достоинства в Киеве
- Раненный в ходе спецоперации в Киеве боец «Альфы» скончался от полученных травм (ВИДЕО)
- В Киеве выявили нелегальное производство бензина из запрещенных веществ
- Дипломат объяснил, почему Генконсульство Польши закрыло все консульские учреждения в Украине
- Военная прокуратура перекрыла канал поставки оружия из зоны АТО
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- Фестиваль в Мариуполе, второй день. Прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска, Славянска и Волновахи18:37
- В ОБСЕ признали наличие российских военных на Донбассе18:15
- В Мариуполь завтра прибудут депутаты Европарламента и украинские нардепы17:57
- Гройсман о Донбассе: "Это борьба не Украины, а демократического мира"16:51
- ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА ДОРОГ В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ16:34
- На Донбасі двоє цивільних підірвались на боєприпасі11:33
- ОБСЕ обнаружили заминированную дорогу вблизи Мариуполя22:12
- В Донецкой области снизилось количество преступлений21:54
- В прифронтовой Авдеевке появился новый знак "Авдеевка – это Украина"21:32
- ГСЧС предупреждает о грозовых дождях в Украине 9 июля 21:03
- Нардеп Герасимов избран замглавой Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам: "Это значительно усиливает позицию Украины"20:47
- С начала суток зафиксировано 11 обстрелов, потерь среди бойцов ВСУ нет, - штаб АТО20:23
- В Одессе сорвали мирное собрание, применив слезоточивый газ и дымовые шашки20:02
- ООН назвала страну с самым высоким уровнем кибербезопасности19:42
- Вчені назвали справжній колір Місяця і Сонця19:23
- Российские военные корабли устроили провокацию возле границ Латвии 19:00
- Как приучить себя пить больше воды? Есть немало способов!09:48
- Чому вершкове масло обов'язкове у раціоні?09:12
- «Аевит» творит чудеса с кожей! Действенное средство за копейки08:44
- Чим небезпечна залежність від кави?08:20
- Як усунути неприємний запах з холодильника?07:25
- ВНИМАНИЕ! СПИННЕРЫ могут быть опасны для здоровья.17:48
- Івана Купала: традиції та обряди14:15
- Языческий гороскоп! Что даровали тебе боги от рождения?12:15
- Хлеба созрели. Готовьте закрома и перевязочный материал10:12
- Имя ей Аспид от роду дано 09:39
- Судьба солдата, упавшего под ноги Порошенко во время инагурации сложилась трагически. ВИДЕО
- Захарченко и Пушилин уже готовы "забыть" о блокаде Украины: главари "ДНР" сделали Киеву новое бизнес-предложение
- "Путинские войска могут организовать новый "котел" для ВСУ", - генерал украинской армии сделал тревожное заявление по Донбассу и предупредил об опасности
- Луценко сообщил о задержании Тимошенко и Ященко
- Бойцы ВСУ меняют тактику под Авдеевкой и наносят сокрушительный удар: артиллерия с пяти разных точек полностью "ровняет" позиции "ДНР" - кремлевские террористы считают потери. ВИДЕО
- Эксперты указали на тревожный знак во время встречи Путина и Трампа
- Наступление: Донецк захлестнула дикая паника
- Террористы приготовились к уходу из Донецка: подробности от Минобороны
- Письмо «оттуда»: «На наших глазах умерла бабушка, которую четыре часа не пропускали таможенники «ДНР»
- "Россия вышвырнула этих людей не только из собственных домов, но и лишила политического будущего. Они ноль, никто, но все еще любят оккупационный сапог", - Цимбалюк рассказал о настроениях в рядах донецкой "элиты", бежавшей в Москву