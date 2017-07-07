Теперь официально: Россия признана оккупантом Крыма

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Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины
Сегодня парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Россия проголосовала против.
Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».
Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет о своем «осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе».
Также своей резолюцией ПА ОБСЕ «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».
В резолюции также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».
Ранее Politeka писала о том, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (СММ ОБСЕ) увидели под Мариуполем колону военной техники с чеченцами.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Интерфакс
Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация
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