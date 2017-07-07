Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Теперь официально: Россия признана оккупантом Крыма

07.07.2017 18:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Теперь официально: Россия признана оккупантом Крыма

Ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о территориальной целостности Украины

Сегодня парламентская ассамблея ОБСЕ в Минске приняла резолюцию Украины «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины». Россия проголосовала против.

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем «полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь».

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет о своем «осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины на Донбассе».

Также своей резолюцией ПА ОБСЕ «настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине».

В резолюции также содержится призыв к Российской Федерации «обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований».

Ранее Politeka писала о том, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (СММ ОБСЕ) увидели под Мариуполем колону военной техники с чеченцами.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  Интерфакс



Теги: Россия, Донбасс, Крым, оккупация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх