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В Госдепе США назначен спецпредставитель по Украине
Волкер будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта на Донбассе
Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине. Об этом сообщил представитель госсекретаря США Роберт Хаммонд.
Волкер будет координировать усилия государственного департамента по урегулированию конфликта на Донбассе.
Наблюдатели отмечают, что об этом назначении объявлено на фоне слабого прогресса в решении конфликта на востоке Украины, а также в день, когда должна пройти первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
Нуланд довольно часто встречалась с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Его называют архитектором аннексии Крыма, сепаратизма и последующей российской интервенции на Донбасс.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, конфликт
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