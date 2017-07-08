Онищенко каже, що Іспанія дала притулок його матері

08.07.2017 13:27

Іспанія надала політичний притулок матері народного депутата-втікача Олександра Онищенка Інесі Кадировій.

Про це Онищенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ну от і все. По мамі питання зняті. Політичний притулок", - заявив він.

Водночас депутат зазначив, що його 72-річна матір "щодня нишком плаче", бо не може поїхати на могилу його молодшого брата.

"Цією справою проти моєї мами ви тут дуже сильно ганьбите України. Мене запитують, що за дикуни у вас живуть, що пресують стару людину?", - додав Онищенко.

Як повідомлялося, матір Олександра Онищенка Інесу Кадирову затримали 30 березня в Іспанії силами місцевих правоохоронців за орієнтуванням департаменту Інтерполу та Європолу України, розміщеним на запит НАБУ. Пізніше Кадирову відпустили.

12 квітня Національне антикорупційне бюро передало Генеральній прокуратурі для подальшого направлення до Іспанії повний пакет документів, необхідний для початку процедури екстрадиції в Україну Кадирової.

29 серпня 2016 року Національне антикорупційне бюро повідомило, що оголосило в розшук Інесу Кадирову – матір депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

"Кадирова Інеса Петрівна, 17.03.1945 року народження, підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України", – повідомляє НАБУ.

В інкримінованих статтях ідеться про створення злочинної організації, розтрату майна в особливо великих розмірах та фіктивне підприємництво.

15 червня 2016 року НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 мільярди гривень унаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених із ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Сам він спростовує свою причетність до цього і називає порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.

У липні минулого року Верховна Рада позбавила Онищенка депутатської недоторканності.

Источник: pravda.com.ua